Порт Южный возобновил работу: насколько безопасно судоходство после атак
Порт Южный возобновил судоходство после обстрела, тогда как в его акватории и в порту Черноморск продолжаются работы по ликвидации маслянистого загрязнения.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в ГП"Администрация морских портов Украины".
По обновленной информации, порт Пивденный открыт для захода и выхода судов после ликвидации первоочередных последствий вражеского обстрела. При этом работы в акватории порта сейчас осуществляются с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом введенных ограничений.
В частности, маслянистые пятна обнаружены в акватории порта Черноморск. Загрязнение возникло в результате повреждений, нанесенных портовой инфраструктуре во время обстрела.
В то же время специалисты фиксируют последствия атаки и в других портах региона.
К ликвидации последствий вражеского обстрела в обеих акваториях (порт Черноморск и порт Пивденный) были привлечены все профильные службы, там работают специализированные суда и суда-нефтесборщики. Специальная техника проводит очистку водной поверхности и локализацию загрязненных участков. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы минимизировать экологические риски и обеспечить безопасность судоходства.
Соответствующие службы уверяют, что ситуация находится под контролем, а о дальнейших изменениях в работе портов и ходе ликвидации последствий будет сообщено дополнительно.
Удары по порту Одессы
Напомним, в результате массированных атак в последние дни по инфраструктуре порта Южный была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию. Это привело к загрязнению прибрежной зоны Одессы.
Для установления причин загрязнения, на место ЧП выезжали экологическая инспекция, КП "Побережье", КУ РВС, а также представители Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Кстати, накануне оккупанты в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.