Порт Южный возобновил работу: насколько безопасно судоходство после атак

Порт Южный возобновил судоходство после обстрела, тогда как в его акватории и в порту Черноморск продолжаются работы по ликвидации маслянистого загрязнения.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщили в ГП "Администрация морских портов Украины ".

По обновленной информации, порт Пивденный открыт для захода и выхода судов после ликвидации первоочередных последствий вражеского обстрела. При этом работы в акватории порта сейчас осуществляются с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом введенных ограничений.

В частности, маслянистые пятна обнаружены в акватории порта Черноморск. Загрязнение возникло в результате повреждений, нанесенных портовой инфраструктуре во время обстрела.

В то же время специалисты фиксируют последствия атаки и в других портах региона.

К ликвидации последствий вражеского обстрела в обеих акваториях (порт Черноморск и порт Пивденный) были привлечены все профильные службы, там работают специализированные суда и суда-нефтесборщики. Специальная техника проводит очистку водной поверхности и локализацию загрязненных участков. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы минимизировать экологические риски и обеспечить безопасность судоходства.

Соответствующие службы уверяют, что ситуация находится под контролем, а о дальнейших изменениях в работе портов и ходе ликвидации последствий будет сообщено дополнительно.