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Porsche оштрафовали на 500 млн евро из-за дизельного скандала

Новости » Экономика    07.05.2019 - 22:19
Porsche оштрафовали на 500 млн евро из-за дизельного скандала
Иллюстративное фото (facebook.com porsche)

Около 99 тыс. машин не соответствовали требованиям к содержанию вредных веществ в выхлопных газах

Немецкий автопроизводитель Porsche в рамках "дизельного скандала" выплатит штраф в размере 535 млн евро. Об этом во вторник, 7 мая, заявила прокуратура Штутгарта, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, около 99 тыс. машин с дизельными двигателями V6 и М8 не соответствовали требованиям к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Концерн согласился с этой мерой наказания.

Указано, что сумма штрафа состоит их двух частей. Большую - 531 млн евро - концерн должен заплатить в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами. 4 млн евро составит штраф за различные административные нарушения.

Напомним, в 2018 году земельный суд в Штутгарте вынес вердикт по жалобе инвестора, связанной с дизельным скандалом VW, который контролирует автопроизводителя Porsche. По решению суда один из истцов должен получить 3,2 млн евро от холдинга.

Ранее Европейская комиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В ЕК считают, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

 

 

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