Суд наказал Porsche на миллионы евро из-за дизельного скандала

Иллюстративное фото (facebook.com porsche)

По решению суда один из истцов должен получить 3,2 млн евро от холдинга

Земельный суд в Штутгарте вынес вердикт по жалобе инвестора, связанной с дизельным скандалом VW, который контролирует автопроизводителя Porsche. По решению суда один из истцов должен получить 3,2 млн евро от холдинга, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Как отмечается, еще одному инвестору присудили 44 млн евро. Это не единственные жалобы инвесторов против Porsche и Volkswagen. По мнению истцов, торможение руководства компании относительно сообщений рынка о рисках скандала привело к их потерь из-за скачков стоимости акций. Porsche отвергает эти претензии. Ожидается, что автоконцерн будет оспаривать выплату штрафных сумм.

Отметим, "Дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года вокруг концерна Volkswagen. Тогда оказалось, что во время тестов программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. Впоследствии в манипуляциях данными заподозрили и других автопроизводителей.

Напомним, Европейская комиссия открыла официальное расследование относительно компаний BMW и Dailmler и группы Volkswagen, в которую входят также Audi и Porsche. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, в настоящее время ЕК разбирается в том, действительно ли компании вступили в опасную для экологической ситуации заговор.