Еврокомиссия заподозрила немецких автопроизводителей в картельном сговоре

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В ЕК считаю, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий

Еврокомиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Еврокомиссии.

В ЕК считаю, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

"Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения качества своей продукции. Однако нормы ЕС по конкуренции не позволяют им сотрудничать с обратной целью, чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать. Мы обеспокоены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и Volkswagen, которые, вероятно, нарушили эти нормы", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2018 году Европейская комиссия открыла официальное расследование в отношении компаний BMW и Dailmler и группы Volkswagen, в которую входят также Audi и Porsche. Тогда сообщалось, что автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.