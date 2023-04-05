"Порожні обіцянки": Столтенберг розкритикував спільну заяву Росії та Китаю про деескалацію

Як відзначив Столтенберг, заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, продемонструвала, що спільна заява Москви та Пекіну щодо деескалації війни, є лише "порожніми обіцянками".

Зазначається, що після переговорів між Путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном, які відбулись минулого місяця, обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють війну в Україні.

Вже через декілька днів Путін заявив про намір розташувати ядерну зброю на території Білорусі.

За словами генерального секретаря, такі заяви щодо деескалації є "порожніми обіцянками, і що нам потрібно уважно стежити за тим, що робить Росія". Він зазначив, що Москва все більше стає залежнішою від Китаю, частково через міжнародні санкції.