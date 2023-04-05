"Порожні обіцянки": Столтенберг розкритикував спільну заяву Росії та Китаю про деескалацію

Спільна заява Росії та Китаю щодо необхідності деескалації навколо війни в Україні, є звичайною порожньою обіцянкою.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як відзначив Столтенберг, заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, продемонструвала, що спільна заява Москви та Пекіну щодо деескалації війни, є лише "порожніми обіцянками".
Зазначається, що після переговорів між Путіним і його китайським колегою Сі Цзіньпіном, які відбулись минулого місяця, обидві країни заявили про необхідність припинити дії, які ще більше розпалюють війну в Україні.
Вже через декілька днів Путін заявив про намір розташувати ядерну зброю на території Білорусі.
За словами генерального секретаря, такі заяви щодо деескалації є "порожніми обіцянками, і що нам потрібно уважно стежити за тим, що робить Росія". Він зазначив, що Москва все більше стає залежнішою від Китаю, частково через міжнародні санкції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Інституті вивчення війни пояснили для чого Росія знову почала погрожувати ядерною зброєю.
Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія може застосувати ядерну зброю лише в тому випадку, якщо Китай дозволить це зробити Кремлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.