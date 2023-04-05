"Пустые обещания": Столтенберг раскритиковал совместное заявление России и Китая о деэскалации

Как отметил Столтенберг, заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, продемонстрировало, что совместное заявление Москвы и Пекина о деэскалации войны является лишь "пустыми обещаниями".

Отмечается, что после переговоров между Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином, которые состоялись в прошлом месяце, обе страны заявили о необходимости прекратить действия, которые еще больше разжигают войну в Украине.

Уже через несколько дней Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

По словам генерального секретаря, такие заявления о деэскалации являются "пустыми обещаниями, и что нам нужно внимательно следить за тем, что делает Россия". Он отметил, что Москва все больше становится зависимой от Китая, частично из-за международных санкций.