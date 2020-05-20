У Порошенко заявили, что "пленки Деркача" подрывают международную поддержку Украины

Так называемые "пленки Деркача" призвании не только дискредитировать пятого президента Украины Петра Порошенко, но и испортить международную поддержку Украины и оставить Украину один на один с Россией в борьбе против агрессии.

Об этом заявила народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"С точки зрения "Европейской солидарности" эта диверсия, эта провокация направлена на несколько основных вещей. Они бьют в самое сердце международной поддержки Украины, международной коалиции в поддержку Украины. Они пытаются разрушить двухпартийную поддержку, которую оказывали нам США. Они действительно пытаются втянуть Украину во внутриполитические избирательные процессы в США. И пытаются оставить Украину один на один с Россией в нашей борьбе против агрессии", - заявила народный депутат.

По ее мнению, организаторы этой "провокации" целились в Петра Порошенко, а на самом деле попали в национальную безопасность Украины, в обороноспособность и в международную поддержку Украины.

В свою очередь, она подчеркнула, что "Евросолидарность" считает недопустимым разрушать взаимоотношения Украины со стратегическим союзником.

"Мы как политическая сила считаем недопустимым разбрасываться двухпартийной поддержкой, которая более 6 лет обеспечивала Украине помощь США при разных президентах США в нашей борьбе и отпору против агрессии РФ", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, в политсиле назвали открытие Офисом генпрокурора дела против Петра Порошенко на основе так называемых "пленок Деркача" продолжением политического преследования пятого президента.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В то же время, в штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Петр Порошенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами.