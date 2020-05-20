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В штабе бывшего вице-президента США отреагировали на "пленки Деркача"

Новости » Политика     20.05.2020 - 13:38
В штабе бывшего вице-президента США отреагировали на "пленки Деркача"
Фото: Джозеф Байден (из открытых источников)

В штабе кандидата в президенты США подчеркивают про активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа

В штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

Об этом сообщает The Washington Post, передает РБК-Украина.

"Они очень сильно отредактировали их, но это не больше, чем дырка от бублика, которая не получила огласки", - отметил спикер Байдена Эндрю Бейтс.

В штабе кандидата в президенты США подчеркивают про активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.

The Washington Post также напоминает о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные аудиофрагменты "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию".

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Порошенко ПетрДжозеф Байден
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