Порошенко: пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, главными информационными спонсорами провокации с "пленками Деркача" стали три пророссийских каналы

Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины, цель которой - подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными штатами.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и прочие дружественные примеры солидарности с Украиной", - заявил Порошенко.

По его словам, главными информационными "спонсорами" провокации с "пленками Деркача" стали три пророссийских каналы, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США.

"Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованное подозрение, что между высшим руководством США и Украиной практически нет общения. У меня были регулярные встречи с обоими президентами - предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом", - добавил Порошенко.

Пятый президент убежден, аудиофайлы - сфабрикованы, поэтому СБУ должна расследовать, кто это сделал.

"Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой, нашим ключевым партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики. Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Созданная нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых государств", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что задействует все свои контакты, в том числе, и в Америке, для того, чтобы "они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз".

"Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных штатов", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В то же время, в штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отреагировали на так называемые "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.

В свою очередь в "Европейской солидарности" ранее заявили, что обнародованные аудиофрагменты "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию".

Автор: Александра Диденко