Порошенко заявил, что хочет скорейшей инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и с его стороны будет только поддержка. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов.

"С одной стороны - политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", - отметил Порошенко.

Напомним, в парламенте зарегистрированы пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 мая и 1 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что постановления о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая. Кроме того, во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что поддержат любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского