Порошенко заявив, що хоче якомога швидшої інавгурації Зеленського

Президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в тому, щоб парламент якнайшвидше визначився із датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і з його боку буде лише підтримка. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Він також зауважив, що окремо прозвучала позиція щодо можливих дострокових парламентських виборів.

"З одного боку - політик має бути завжди готовий до виборів. Я тут не бачу жодної проблеми. З іншого боку, демократія - це є процедура. І все має бути з дотриманням конституційної і законодавчої процедури", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, зараз у парламенті зареєстровано п'ять проектів постанов з трьома датами інавгурації президента - 19, 20 травня та 1 червня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що постанови про визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на засіданні профільного комітету у вівторок, 14 травня. Крім того, у фракції "Блок Петра Порошенко" заявили, що підтримають будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського