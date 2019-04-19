Порошенко заявил, что у него нет друзей среди коррупционеров

Кандидат на пост президента Украины и действующий президент Петр Порошенко во время дебаты заявил, что ни один из его друзей имел отношение к коррупции. Об этом он сказал в ответ на вопрос кандидата Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что как только будет любое обоснованное подозрение, такой человек попадет в тюрьму.

"Могу отдельно подчеркнуть, что ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции. Потому что как только будет любая обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом, и если виноват будет сідіти в тюрьме" - заявил Порошенко.

Отметим, кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.

Напомним, сегодня на НСК "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Изначально сообщалось, что Порошенко и Зеленский будут выступать на отдельных сценах, однако в начале дебатов Порошенко перешел на сцену Зеленского.

РБК-Украина писало, что телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00.

Трансляция со стадиона "Олимпийский" завершится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Общественного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет приветствовать приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.