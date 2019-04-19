Опубликован график дебатов Порошенко и Зеленского

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут на НСК "Олимпийский" и в студии "Суспільного"

Телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00. Об этом в Facebook сообщил модератор дебатов на "Суспільном" Павел Казарин.

По словам Казарина, дебаты на стадионе начнутся в 18:50 с переклички с корреспондентами в секторах, трансляция со стадиона запустится в 19:00.

"Все происходящее там - инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Я не знаю, кто будет рефери на том ринге", - отметил Казарин.

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

Казарин добавил, что в студии точно ждут Петра Порошенко, так как ранее Владимир Зеленский отказался от дебатов. Действующему президенту вместо монологов предлагают провести эфир в форме ответов на вопросы. В 22:00 трансляция дебатов завершится, а с 22:20 стартует "Обратный отсчет".

Напомним, ранее киевская полиция призвала штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на стадионе.

Отметим, дебаты кандидатов на пост президента Украины покажут более 20 зарубежных каналов.