ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликован график дебатов Порошенко и Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 14:28
Опубликован график дебатов Порошенко и Зеленского
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут на НСК "Олимпийский" и в студии "Суспільного"

Телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00. Об этом в Facebook сообщил модератор дебатов на "Суспільном" Павел Казарин.

По словам Казарина, дебаты на стадионе начнутся в 18:50 с переклички с корреспондентами в секторах, трансляция со стадиона запустится в 19:00.

"Все происходящее там - инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Я не знаю, кто будет рефери на том ринге", - отметил Казарин.

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

Казарин добавил, что в студии точно ждут Петра Порошенко, так как ранее Владимир Зеленский отказался от дебатов. Действующему президенту вместо монологов предлагают провести эфир в форме ответов на вопросы. В 22:00 трансляция дебатов завершится, а с 22:20 стартует "Обратный отсчет".

Опубликован график дебатов Порошенко и Зеленского

 

Напомним, ранее киевская полиция призвала штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на стадионе.

Отметим, дебаты кандидатов на пост президента Украины покажут более 20 зарубежных каналов.

Глава Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петрдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь