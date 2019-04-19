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Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона, - Зеленский

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 19:48
Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, суд будет решать сажать Коломойского или нет

Олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. Об этом во время дебатов на Олимпийском заявил кандидат Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на "Олимпийском" сейчас проходят дебаты Зеленского и Порошенко.

"По поводу Коломойского скажу, что все люди, которые нарушают закон: Свинарчуки-Гладковские, и если потом среди них будет Коломойский - все сядут за решетку. Но сядут не за две недели. Это не обещать сейчас. Это дело суда. Они сядут тогда, когда нарушат закон", - заявил Зеленский.

РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени во время дебатов на НСК "Олимпийский". 

"Я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.

Также в ходе дебатов, Владимир Зеленский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко приглашал его встретиться на Банковой

Добавим, дебаты проходят в таком же формате, как должны были бы состояться на "Суспільному". Модераторы дебатов - председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. По итогам жеребьевки, дебаты начала команда Владимира Зеленского.

Дебаты Порошенко и Зеленского: где и когда смотреть Зеленский и Порошенко встали на колени
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