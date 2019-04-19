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Порошенко перешел на сцену Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 19:02
Порошенко перешел на сцену Зеленского
Фото: дебаты на НСК (Виталий Носач/РБК-Украина)

На НСК начались дебаты

Петр Порошенко во время дебатов на НСК "Олимпийский" перешел на сцену Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что план дебатов предусматривал выступление кандидатов на разных сценах. Когда президент поднялся на сцену к Зеленскому, они пожали руки. Кроме того, позже жена Порошенко вышла на сцену с флагом.

Первым на дебатах в результате жеребьевки начал Зеленский. 

Напомним, полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский". По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, изменение формата дебатов приведет к существенному снижению уровня безопасности на НСК "Олимпийский".

Добавим, формат национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов.

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

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