Порошенко заявив, що не має друзів серед корупціонерів

Кандидат на посаду президента України і діючий президент Петро Порошенко під час дебатів заявив, що жоден з його друзів мав відношення до корупції. Про це він сказав у відповідь на питання кандидата Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що як тільки буде будь-яка обгрунтована підозра, така людина потрапить до в'язниці.

"Можу окремо наголосити, що жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції. Бо як тільки буде будь-яка обгрунтована підозра, він перестане бути моїм другом, і якщо винен буде сидіти у вязниці" - заявив Порошенко.

Зазначимо, кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону.

Нагадаємо, сьогодні на НСК "Олімпійський" відбуваються дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Спочатку повідомлялося, що Порошенко та Зеленський будуть виступати на окремих сценах, однак на початку дебатів Порошенко перейшов на сцену Зеленського.

РБК-Україна писало, що телевізійний ефір дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленского почнеться в 18:50 і завершиться о 22:00.

Трансляція зі стадіону "Олімпійський" закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії "Суспільного" за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться в 21:00, але о 20:40 вийде матеріал, який вітатиме приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.