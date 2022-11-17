Порошенко закликав Німеччину дати Україні танки та системи ППО

"Україні потрібне німецьке озброєння, в тому числі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Iris. Все це потрібно для перемоги. Зброя, ембарго на російський експорт, членство України в ЄС і НАТО. І депутінізація Європи та світу", - наголосив Порошенко.

Він також закликав Бундестаг визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Крім того, Порошенко звернувся до Німеччини із проханням допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України, зокрема передати обладнання, трансформатори, а у знеструмлені населені пункти - генератори.

"Зростає розуміння того, що про мир слід говорити не з позиції умиротворення агресора чи індульгенції за скоєні злочини, включно із злочином геноциду проти українського народу. А з позицій спільної перемоги України та союзників над агресором, та демократії - над авторитаризмом і диктатурою", - резюмував політик.