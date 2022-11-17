RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко призвал Германию дать Украине танки и системы ПВО

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России, дать Украине больше оружия и помочь восстановлению энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Мюнхене.

"Украине нужно немецкое вооружение, в том числе танки Leopard и системы противовоздушной обороны Iris. Все это нужно для победы. Оружие, эмбарго на российский экспорт, членство Украины в ЕС и НАТО. И депутинизация Европы и мира", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал Бундестаг признать Россию государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Порошенко обратился с просьбой к Германии помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, передать оборудование, трансформаторы, а в обесточенные населенные пункты - генераторы.

"Растет понимание того, что о мире следует говорить не с позиции умиротворения агрессора или индульгенции за совершенные преступления, включая преступление геноцида против украинского народа. А с позиций совместной победы Украины и союзников над агрессором, и демократии - над авторитаризмом и диктатурой", - резюмировал политик.

Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога.

Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы раздались в Днепре , Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко