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Порошенко закликав Німеччину дати Україні танки та системи ППО

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Четвер 17 листопада 2022 18:51
Порошенко закликав Німеччину дати Україні танки та системи ППО Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав Німеччину посилити санкції проти Росії, дати Україні більше зброї та допомогти з відновленням енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Порошенка у Мюнхені.

"Україні потрібне німецьке озброєння, в тому числі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Iris. Все це потрібно для перемоги. Зброя, ембарго на російський експорт, членство України в ЄС і НАТО. І депутінізація Європи та світу", - наголосив Порошенко.

Він також закликав Бундестаг визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Крім того, Порошенко звернувся до Німеччини із проханням допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України, зокрема передати обладнання, трансформатори, а у знеструмлені населені пункти - генератори.

"Зростає розуміння того, що про мир слід говорити не з позиції умиротворення агресора чи індульгенції за скоєні злочини, включно із злочином геноциду проти українського народу. А з позицій спільної перемоги України та союзників над агресором, та демократії - над авторитаризмом і диктатурою", - резюмував політик.

Нагадаємо, в Україні від самого ранку 17 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу.

Масовані удари завдаються по всій території України. Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.

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