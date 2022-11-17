Порошенко призвал Германию дать Украине танки и системы ПВО

Пятый президент Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России, дать Украине больше оружия и помочь восстановлению энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Мюнхене.

"Украине нужно немецкое вооружение, в том числе танки Leopard и системы противовоздушной обороны Iris. Все это нужно для победы. Оружие, эмбарго на российский экспорт, членство Украины в ЕС и НАТО. И депутинизация Европы и мира", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал Бундестаг признать Россию государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Порошенко обратился с просьбой к Германии помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, передать оборудование, трансформаторы, а в обесточенные населенные пункты - генераторы.

"Растет понимание того, что о мире следует говорить не с позиции умиротворения агрессора или индульгенции за совершенные преступления, включая преступление геноцида против украинского народа. А с позиций совместной победы Украины и союзников над агрессором, и демократии - над авторитаризмом и диктатурой", - резюмировал политик.