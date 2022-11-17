ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко призвал Германию дать Украине танки и системы ПВО

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 18:51
Порошенко призвал Германию дать Украине танки и системы ПВО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России, дать Украине больше оружия и помочь восстановлению энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Мюнхене.

"Украине нужно немецкое вооружение, в том числе танки Leopard и системы противовоздушной обороны Iris. Все это нужно для победы. Оружие, эмбарго на российский экспорт, членство Украины в ЕС и НАТО. И депутинизация Европы и мира", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал Бундестаг признать Россию государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Порошенко обратился с просьбой к Германии помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, передать оборудование, трансформаторы, а в обесточенные населенные пункты - генераторы.

"Растет понимание того, что о мире следует говорить не с позиции умиротворения агрессора или индульгенции за совершенные преступления, включая преступление геноцида против украинского народа. А с позиций совместной победы Украины и союзников над агрессором, и демократии - над авторитаризмом и диктатурой", - резюмировал политик.

Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога.

Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы раздались в Днепре , Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои