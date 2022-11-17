Порошенко призвал Германию дать Украине танки и системы ПВО
Пятый президент Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России, дать Украине больше оружия и помочь восстановлению энергетических объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Мюнхене.
"Украине нужно немецкое вооружение, в том числе танки Leopard и системы противовоздушной обороны Iris. Все это нужно для победы. Оружие, эмбарго на российский экспорт, членство Украины в ЕС и НАТО. И депутинизация Европы и мира", - подчеркнул Порошенко.
Он также призвал Бундестаг признать Россию государством-спонсором терроризма.
Кроме того, Порошенко обратился с просьбой к Германии помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, передать оборудование, трансформаторы, а в обесточенные населенные пункты - генераторы.
"Растет понимание того, что о мире следует говорить не с позиции умиротворения агрессора или индульгенции за совершенные преступления, включая преступление геноцида против украинского народа. А с позиций совместной победы Украины и союзников над агрессором, и демократии - над авторитаризмом и диктатурой", - резюмировал политик.
Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога.
Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы раздались в Днепре , Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области .
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