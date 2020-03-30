У Порошенко выступили против продажи государственных земель

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, государственная земля должна оставаться государственной без ограничений сроков

"Европейская солидарность" готова поддержать принятие закона о рынке земли в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли, а также другие поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным для мелких фермеров. Об этом после согласительного совета заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"В этих условиях мы категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность - 11,5 миллиона государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден, государственная земля должна оставаться государственной без ограничений сроков.

Кроме того, по его словам, в понедельник профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о землю, и от его результатов будет зависеть голосования на заседании.

"Пока что нам сказали, что наконец решили пойти на встречу и запретить продажу государственной и муниципальной земли, обеспечить проверку чистоты средств, которые используются в рынке земли. Обеспечить введение земельного кадастра, всех необходимых документов для защиты крестьян, для того, чтобы за минимальную цену защитить интересы человека в селе. И я твердо убежден, что партия "Европейская солидарность" добьется указанных результатов и мы определимся относительно голосования по этому важному закона", - добавил Порошенко.

Напомним, Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта рассмотрит некоторые законопроекты по предотвращению распространения коронавирус COVID-19 в Украине, изменения в Госбюджет на 2020 год и кадровые изменения в Кабинете министров.

В повестке дня отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках. Ранее президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекты относительно рынка земли и банкам.