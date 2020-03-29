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Завтра состоится внеочередное заседание Рады, - Арахамия

Новости » Политика     29.03.2020 - 22:35
Завтра состоится внеочередное заседание Рады, - Арахамия
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада обсудит законопроекты по коронавирусу

Завтра, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что завтра может состояться одна или две внеочередные сессии.

"У нас завтра может быть одна или две внеочередные сессии. Мы 4 часа согласовывали. Мы решили, что, если при необходимости, появятся какие-то другие законопроекты, то мы их примем в режиме другой внеочередной сессии, которая может быть одна за другой" , - заявил он.

Вместе с тем, глава Верховной рады Дмитрий Разумков уточнил, что заседание планируют начать в 14:00.

"Сейчас ждем письмо от президента о созыве внеочередного заседания. В 11:00 будет согласительный совет... Журналисты будут. По распоряжению главы ВР - это будет на 3-м этаже", - добавил он.

Отметим, сегодня в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

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