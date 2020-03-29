ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" рассказали, когда Рада возьмется за законы о рынке земли и о банках

Новости » Политика     29.03.2020 - 23:46
В "Слуге народа" рассказали, когда Рада возьмется за законы о рынке земли и о банках
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Также Рада может принять законопроект о начислении пенсий через "Укрпочту"

Законопроекты про рынок земли и о банки Верховная рада может рассмотреть на втором внеочередном заседании. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также Рада может принять на втором внеочередном заседании законопроект о начислении пенсий через "Укрпочту".

"Могут быть банки и земля. И еще могут быть законопроекты. Если мы будем это делать, чтобы люди не расходились. Например, законопроект, который мы предварительно не согласовали. Это предоставление "Укрпочте" права быть ритейл-банком", - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что сейчас из-за карантина закрывается много отделений банков, и надо, чтобы "Укрпочта" могла "нормально начислять пенсии и выдавать их".

"Это большой законопроект. Но мы оставляем шанс, что мы согласуем со всеми фракциями и проголосуем этот законопроект", - заявил Арахамия.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Внеочередное заседание Рады: что рассмотрят нардепы Порошенко призвал парламент принять дополнительные меры защиты для врачей
Новости Украины Верховная РадаРынок землиДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь