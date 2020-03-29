В "Слуге народа" рассказали, когда Рада возьмется за законы о рынке земли и о банках

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Также Рада может принять законопроект о начислении пенсий через "Укрпочту"

Законопроекты про рынок земли и о банки Верховная рада может рассмотреть на втором внеочередном заседании. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также Рада может принять на втором внеочередном заседании законопроект о начислении пенсий через "Укрпочту".

"Могут быть банки и земля. И еще могут быть законопроекты. Если мы будем это делать, чтобы люди не расходились. Например, законопроект, который мы предварительно не согласовали. Это предоставление "Укрпочте" права быть ритейл-банком", - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что сейчас из-за карантина закрывается много отделений банков, и надо, чтобы "Укрпочта" могла "нормально начислять пенсии и выдавать их".

"Это большой законопроект. Но мы оставляем шанс, что мы согласуем со всеми фракциями и проголосуем этот законопроект", - заявил Арахамия.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.