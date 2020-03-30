У Порошенка виступили проти продажу державних земель

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, державна земля має залишатися державною без обмежень термінів.\

"Європейська солідарність" готова підтримати ухвалення закону про ринок землі у тому випадку, якщо в документі буде передбачена заборона на продаж державної землі, а також інші поправки, які були запропоновані депутатами фракції з метою зробити ринок землі прозорим, доступним для дрібних фермерів. Про це після погоджувальної ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"В цих умовах ми категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність - 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, державна земля має залишатися державною без обмежень термінів.

Окрім того, за його словами в понеділок профільний комітет має розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів буде залежати голосування на засіданні.

"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної та муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні 30 березня розгляне деякі законопроекти щодо запобігання розповсюдження коронавірусу COVID-19 в Україні, зміни в Держбюджет на 2020 рік і кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

У порядку денному відсутні законопроекти про ринок землі та банках. Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і вжити два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі і банкам.