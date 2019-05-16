Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в оборонке

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко ввел в действие решение СНБО "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны". Соответствующий указ №225/2019 обнародован 16 мая.

Указ предусматривает осмотры в разных сферах, в том числе с использованием возможностей совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и Консультативной миссии Евросоюза по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности.

К указу президента прилагается решение СНБО, согласно которому надлежит провести следующие осмотры: оборонный; осмотр общественной безопасности и защиты; осмотр состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которых установлено законом; осмотр общегосударственной системы борьбы с терроризмом; осмотр разведывательных органов Украины.

Правительству поручено обеспечить проведение оборонного осмотра, осмотра общественной безопасности и защиты, осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".