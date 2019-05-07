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Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности

Новости » Политика    07.05.2019 - 22:13
Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности
Фото: Петр Порошенкоо (president.gov.ua)

Соответствующий указ был подписан сегодня

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Администрации президента.

Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.

Согласно указу создается межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил положение о ней.

Председатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести в установленном порядке на рассмотрение СНБО предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Группа образуется в составе председателя, секретаря и других членов межведомственной рабочей группы. В состав межведомственной рабочей группы входят также заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ее состав также могут быть включены с согласия представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Документы вступают в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа позволит усилить обороноспособность Украины. 

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