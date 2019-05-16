Порошенко ввів у дію рішення РНБО про організацію планування в оборонці

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про організацію планування у секторі безпеки і оборони"

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня "Про організацію планування у секторі безпеки і оборони". Відповідний указ №225/2019 оприлюднений 16 травня.

Указ передбачає огляди в різних сферах, у тому числі з використанням можливостей спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та Консультативної місії Євросоюзу з питань реформування сектору цивільної безпеки.

До указу президента додається рішення РНБО, відповідно до якого належить провести наступні огляди: оборонний; огляд громадської безпеки і захисту; огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту яких встановлено законом; огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом; огляд розвідувальних органів України.

Уряду доручено забезпечити проведення оборонного огляду, огляду громадської безпеки та захисту, огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлено законом.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року "Про заходи по зміцненню обороноздатності держави".