Порошенко встретился с Макроном

Действующий президент и кандидат Петр Порошенко встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Сообщается, что стороны встретились в Елисейском дворце.

"Рад встрече с искренним другом Украины Эмманюэлем Макроном", - написал Порошенко в Twitter.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Владимир Зеленский встретился с Макроном. Макрон принял кандидата в президенты Украины в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, Порошенко и Зеленский анонсировали встречи с президентом Франции.

Отметим, во второй тур президентских выборов в Украине прошли Порошенко и Зеленский. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

Напомним, вчера кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.