Порошенко зустрівся з Макроном

Чинний президент і кандидат Петро Порошенко зустрівся з президентом Франції Емманюель Макроном. Про це Порошенко повідомив в Twitter.

Повідомляється, що сторони зустрілися в Єлисейському палаці.

"Радий зустрічі зі щирим другом України Емманюелем Макроном", - написав Порошенко у Twitter.

РБК-Україна писало, що сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з Макроном. Макрон прийняв кандидата в президенти України в Єлисейському палаці в Парижі.

Нагадаємо, раніше Порошенко і Зеленський анонсували зустрічі з президентом Франції.

Зазначимо, у другий тур президентських виборів в Україні пройшли Порошенко і Зеленський. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,24%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко - 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

Нагадаємо, вчора кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.