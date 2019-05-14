Порошенко вручил государственную награду Юнкеру

Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (twitter.com/poroshenko)

Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого. Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

В частности, Порошенко назвал Юнкера большим другом Украины и вручил ему орден Ярослава Мудрого. Он также поблагодарил главу Еврокомиссии за вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Юнкером амбициозных инициатив и целей по углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, в частности в контексте подготовки к следующему саммиту Украина - ЕС в 2019 году.

Напомним, накануне Порошенко, который находится с рабочим визитом в Брюсселе, наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Во время вручения ордена он поблагодарил Туска за понимание и надежную поддержку Украины.

Также действующий президент отметил, что надеется на продление санкций ЕС против России.

"Наша работа, которая была проделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма, что на июньском саммите ЕС санкции против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены", - добавил Порошенко.