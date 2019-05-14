ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко вручил государственную награду Юнкеру

Новости » Политика    14.05.2019 - 12:54
Порошенко вручил государственную награду Юнкеру
Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (twitter.com/poroshenko)

Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого. Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

В частности, Порошенко назвал Юнкера большим другом Украины и вручил ему орден Ярослава Мудрого. Он также поблагодарил главу Еврокомиссии за вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Юнкером амбициозных инициатив и целей по углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, в частности в контексте подготовки к следующему саммиту Украина - ЕС в 2019 году.

Порошенко вручил государственную награду Юнкеру

 

Напомним, накануне Порошенко, который находится с рабочим визитом в Брюсселе, наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Во время вручения ордена он поблагодарил Туска за понимание и надежную поддержку Украины.

Также действующий президент отметил, что надеется на продление санкций ЕС против России.

"Наша работа, которая была проделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма, что на июньском саммите ЕС санкции против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены", - добавил Порошенко.

Порошенко переназначил главу Нацкомиссии регулирования связи
Новости Украины Порошенко ПетрнаградаЖан-Клод Юнкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь