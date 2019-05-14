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Порошенко вручив державну нагороду Юнкеру

Новини » Політика    14.05.2019 - 12:54
Порошенко вручив державну нагороду Юнкеру
Фото: Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер (twitter.com/poroshenko)

Юнкеру вручили орден Ярослава Мудрого

Президент України Петро Порошенко нагородив голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого. Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Порошенко назвав Юнкера великим другом України і вручив йому орден Ярослава Мудрого. Він також подякував главі Єврокомісії за внесок у розвиток співробітництва між Україною і Євросоюзом.

Крім того, Порошенко висловив надію на подальшу підтримку Юнкером амбітних ініціатив і цілей поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, зокрема в контексті підготовки до наступного саміту Україна - ЄС в 2019 році.

Порошенко вручив державну нагороду Юнкеру

 

Нагадаємо, напередодні Порошенко, який перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Під час вручення ордену він подякував Туску за розуміння та надійну підтримку України.

Також чинний президент зазначив, що сподівається на продовження санкцій ЄС проти Росії.

"Наша робота, яка була зроблена за останні місяці, дає нам підстави для оптимізму, що на червневому саміті ЄС санкції проти РФ у зв'язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені", - додав Порошенко.

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