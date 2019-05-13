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Порошенко убежден, что ЕС продолжит санкции против России

Новости » Политика    13.05.2019 - 18:53
Порошенко убежден, что ЕС продолжит санкции против России
Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)

Порошенко провел встречу с Туском

На июньском саммите ЕС санкции против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продолжены. Об этом написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском.

По словам Порошенко, вопрос продления санкций против РФ был одним из главных на встрече сторон.

"Значительное внимание во время встречи с Дональдом Туском было уделено продолжению санкций. И наша работа, которая была проделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма, что на июньском саммите ЕС санкции против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продолжены", - написал он.

Порошенко убежден, что ЕС продолжит санкции против РоссииОтметим, Порошенко, который сейчас находится с рабочим визитом в Брюсселе, наградил председателя Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Во время вручения ордена Порошенко поблагодарил Дональда Туска за понимание и надежную поддержку Украины и ее народа.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе, необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.

Климкин заявил о необходимости введения масштабных санкций против РФ Паспорта РФ для жителей Донбасса будут действительны только в одной области, - ГУР
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