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Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Новости » Политика    13.05.2019 - 18:36
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)

Во время вручения ордена Порошенко поблагодарил Дональда Туска за понимание и надежную поддержку Украины и ее народа

Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится с рабочим визитом в Брюсселе, наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Во время вручения ордена Порошенко поблагодарил Дональда Туска за понимание и надежную поддержку Украины и ее народа. 

"Горжусь возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что резидент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Церемония вручения состоялась на торжественном приеме по случаю Дня Соборности Украины.

Кроме того,  Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза. Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза и добавил, что не будет уклоняться от проведения голосования этих решений в июне, если достичь консенсус будет трудно.

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Новости Украины Дональд ТускПорошенко Петрорден
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