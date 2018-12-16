Порошенко настаивает на закреплении курса в НАТО и ЕС в феврале

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Изменения в Конституции будут приняты в феврале 2019 года

Верховная рада в феврале должна принять изменения в Конституцию в части закрепления курса на вступление в НАТО и ЕС. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, стратегия Украины проявилась в переходе на стандарты НАТО и в создании международной коалиции в поддержку Украины.

"Принятые несколько недель назад в первом чтении поправки в Конституцию, которые фиксируют курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО, - тоже часть этой стратегии. Буду настаивать, кстати, чтобы уже в феврале Рада поддержала их во втором чтении", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд 22 ноября 2018, опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Европейский союз. Такие изменения в КСУ признали соответствующими статьями 157 и 158 Конституции Украины.