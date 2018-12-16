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В ООН завтра рассмотрят проект резолюции о милитаризации Черного и Азовского морей

Новости » Политика    16.12.2018 - 18:14
В ООН завтра рассмотрят проект резолюции о милитаризации Черного и Азовского морей
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГА ООН должно состояться голосование по украинскому проекту резолюции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 17 декабря, в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по проекту резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, который ранее внесла Украина. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"17 декабря в Генассамблеи ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. Украина инициировала этот процесс и сейчас уже 41 страна согласилась быть соавтором этой резолюции. Надеемся, что этот документ будет проголосован", - заявил президент.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что новая резолюция о милитаризацию аннексированного Россией Крыма содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие.

Еще в начале октября сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовит проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации Россией оккупированного Крыма. 

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