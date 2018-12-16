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Порошенко наполягає на закріпленні курсу щодо НАТО і ЄС в лютому

Новини » Політика    16.12.2018 - 17:01
Порошенко наполягає на закріпленні курсу щодо НАТО і ЄС в лютому
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Зміни до Конституції будуть ухвалені в лютому 2019 року

Верховна рада має у лютому ухвалити зміни до Конституції в частині закріплення курсу на вступ до НАТО та ЄС. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, стратегія України проявилась у переході на стандарти НАТО та у  створенні міжнародної коаліції на підтримку України.

"Ухвалені кілька тижнів тому у першому читанні поправки до Конституції, які фіксують курс на вступ до Європейського союзу і членство в НАТО, - теж частина цієї стратегії. Наполягатиму, до речі, щоби вже в лютому Рада підтримала їх у другому читанні", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд 22 листопада 2018 року, опублікував рішення про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Європейський союз. Такі зміни до КСУ визнали такими, що відповідають статтями 157 і 158 Конституції України.

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