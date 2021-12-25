Порошенко: власть начала репрессии против политических оппонентов

Порошенко считает обвинение абсурдным, поскольку, будучи президентом в 2014 году, он обеспечил прекращение спонсируемого Россией продвижение сепаратистов на востоке Украины. Поэтому он также отмечает, что ни в коем случае не будет жить в изгнании.

"Я вернусь в Украину в первой половине января, где буду защищать себя, свою команду и своих избирателей", - обещает Порошенко.

Издание также отмечает, что посольство США в Киеве заявило, что будет внимательно следить за любым процессом, и призвало к вынесению решения, которое следует "принципам верховенства закона, а не политике".

С аналогичными заявлениями выступили представительства Великобритании и ЕС.