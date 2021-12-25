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Порошенко: влада розпочала репресії проти політичних опонентів

Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що українська влада розпочала в країні репресії проти політичних опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка для швейцарського Neue Zürcher Zeitung.

Порошенко вважає звинувачення абсурдним, оскільки, будучи президентом у 2014 році, він забезпечив припинення спонсорованого Росією просування сепаратистів на сході України. Тому він також наголошує, що в жодному разі не житиме у вигнанні.

"Я повернуся в Україну в першій половині січня, де захищатиму себе, свою команду та своїх виборців", - обіцяє Порошенко.

Видання також зазначає, що посольство США в Києві заявило, що уважно слідкуватиме за будь-яким процесом, і закликало до винесення рішення, яке слідує "принципам верховенства закону, а не політиці".

З аналогічними заявами виступили представництва Великої Британії та ЄС.

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку оголосили підозру у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Йдеться про організацію нібито контрабандної схеми поставок вугілля у 2014-2015 роках.

Його викликали повісткою до Держбюро розслідувань, але він не з'явився, оскільки виїхав за кордон і обіцяє повернутися в січні.

Захист Порошенка чекає офіційну інформацію від Офісу генпрокурора з приводу дозволу на його затримання.

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Петро Порошенко