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Порошенко: власть начала репрессии против политических оппонентов

Новина українською →
Киев, Суббота 25 декабря 2021 15:25
Порошенко: власть начала репрессии против политических оппонентов Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что украинская власть начала в стране репрессии против политических оппонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для швейцарского Neue Zürcher Zeitung.

Порошенко считает обвинение абсурдным, поскольку, будучи президентом в 2014 году, он обеспечил прекращение спонсируемого Россией продвижение сепаратистов на востоке Украины. Поэтому он также отмечает, что ни в коем случае не будет жить в изгнании.

"Я вернусь в Украину в первой половине января, где буду защищать себя, свою команду и своих избирателей", - обещает Порошенко.

Издание также отмечает, что посольство США в Киеве заявило, что будет внимательно следить за любым процессом, и призвало к вынесению решения, которое следует "принципам верховенства закона, а не политике".

С аналогичными заявлениями выступили представительства Великобритании и ЕС.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Речь идет об организации якобы контрабандной схемы поставок угля в 2014-2015 годах.

Его вызвали повесткой в Госбюро расследований, но он не появился, поскольку уехал за границу и обещает вернуться в январе.

Защита Порошенко ждет официальную информацию от Офиса генпрокурора по поводу разрешения на его задержание.

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Петр Порошенко
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