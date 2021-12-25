Порошенко: влада розпочала репресії проти політичних опонентів

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що українська влада розпочала в країні репресії проти політичних опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка для швейцарського Neue Zürcher Zeitung .

Порошенко вважає звинувачення абсурдним, оскільки, будучи президентом у 2014 році, він забезпечив припинення спонсорованого Росією просування сепаратистів на сході України. Тому він також наголошує, що в жодному разі не житиме у вигнанні.

"Я повернуся в Україну в першій половині січня, де захищатиму себе, свою команду та своїх виборців", - обіцяє Порошенко.

Видання також зазначає, що посольство США в Києві заявило, що уважно слідкуватиме за будь-яким процесом, і закликало до винесення рішення, яке слідує "принципам верховенства закону, а не політиці".

З аналогічними заявами виступили представництва Великої Британії та ЄС.