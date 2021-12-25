ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: влада розпочала репресії проти політичних опонентів

Новость на русском →
Київ, Субота 25 грудня 2021 15:25
Порошенко: влада розпочала репресії проти політичних опонентів Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що українська влада розпочала в країні репресії проти політичних опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка для швейцарського Neue Zürcher Zeitung.

Порошенко вважає звинувачення абсурдним, оскільки, будучи президентом у 2014 році, він забезпечив припинення спонсорованого Росією просування сепаратистів на сході України. Тому він також наголошує, що в жодному разі не житиме у вигнанні.

"Я повернуся в Україну в першій половині січня, де захищатиму себе, свою команду та своїх виборців", - обіцяє Порошенко.

Видання також зазначає, що посольство США в Києві заявило, що уважно слідкуватиме за будь-яким процесом, і закликало до винесення рішення, яке слідує "принципам верховенства закону, а не політиці".

З аналогічними заявами виступили представництва Великої Британії та ЄС.

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку оголосили підозру у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Йдеться про організацію нібито контрабандної схеми поставок вугілля у 2014-2015 роках.

Його викликали повісткою до Держбюро розслідувань, але він не з'явився, оскільки виїхав за кордон і обіцяє повернутися в січні.

Захист Порошенка чекає офіційну інформацію від Офісу генпрокурора з приводу дозволу на його затримання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід