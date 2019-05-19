Порошенко уволил Турчинова

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Администрации президента.

Турчинов уволен соответствующим указом №297/2019 от 19 мая.

"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов 17 мая подал в отставку.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметил Турчинов в своем заявлении.

Напомним, сегодня 19 мая Порошенко также уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента. Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016 года.

Вчера, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины.