Порошенко уволил Райнина с должности главы АП

Фото: Игорь Райнин (из открытых источников)

Райнин занимал должность главы АП с 2016 года

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий Указ №296/2019 от 19 мая, обнародованный на сайте президента.

Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016 года.

"Уволить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Отметим, сегодня Петр Порошенко также уволил Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.

Ранее Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Вчера, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

В тот же день, указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.