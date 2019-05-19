Порошенко звільнив Турчинова

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Адміністрації президента.

Турчинов звільнений відповідним указом №297/2019 від 19 травня.

"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України" - йдеться в тексті указу.

Раніше повідомлялося, що Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку.

"У зв'язку з припиненням повноважень президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання про припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - зазначив Турчинов у своїй заяві.

Нагадаємо, сьогодні 19 травня Порошенко також звільнив Ігоря Райніна з посади голови адміністрації президента. Райнін обіймав посаду голови Адміністрації президента з серпня 2016 року.

Вчора, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України.