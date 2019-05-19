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Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка

Новости » Политика    19.05.2019 - 15:14
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка
Фото: Николай Кулеба (Радио Свобода)

Кулеба находился на должности с 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №290/2019 от 19 мая.

Согласно указу, президент уволил Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка в воскресенье, 19 мая 2019 года.

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года. Ранее он был директором благотворительной организации "Открытое сердце" и президентом международной благотворительной организации "Служба спасения детей".

Также, в 2006-2014 годах возглавлял Службу по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.

Напомним, в субботу, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ № 280/2019 Порошенко подписал в субботу, 18 мая.

В тот же день, указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Как писало РБК-Украина, Порошенко в пятницу, 17 мая, подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также Порошенко подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников, среди которых, в частности, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Новости Украины Порошенко ПетрувольнениеДмитрий Кулеба
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