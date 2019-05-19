Порошенко уволил заместителя главы АП Марченко

Фото: Сергей Марченко (из открытых источников)

Марченко отвечал за экономический блок вопросов

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий Указ №293/2019, обнародован на сайте главы государства.

Отметим, Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.

"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в документе.

Напомним, Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Вчера, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

В тот же день, указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.