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Порошенко звільнив Райніна з посади голови АП

Новини » Політика    19.05.2019 - 20:57
Порошенко звільнив Райніна з посади голови АП
Фото: Ігор Райнин (з відкритих джерел)

Райнін обіймав посаду голови АП з 2016 року

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади голови адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний Указ №296/2019 від 19 травня, оприлюднений на сайті президента.

Райнін обіймав посаду голови Адміністрації президента з серпня 2016 року.

"Звільнити Райніна Ігоря Львовича з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Зазначимо, сьогодні Петро Порошенко також звільнив Сергія Марченка з посади заступника глави Адміністрації президента.

Раніше Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента України з прав дитини.

Вчора, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України.

В той же день, указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака з посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

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