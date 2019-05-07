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Порошенко звільнив командувача Національної гвардії

Новини » Політика    07.05.2019 - 20:20
Порошенко звільнив командувача Національної гвардії
Фото: Юрій Аллеров (ngu.gov.ua)

Порошенко звільнив Юрія Аллерова

Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Про це йдеться в указі №196 від 7 травня 2019 року, опублікованому на сайті глави держави.

Іншим указом Порошенко призначив виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

30 грудня 2015 Порошенко призначив Аллерова на посаду командуючого Національною гвардією України. Аллеров був відзначений державними нагородами: орденом Богдана Хмельницького II та III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", а також відомчими нагородами.

У коментарі "Громадському" Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.

Балан з 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов'язки командувача Національної гвардії України. 18 квітня 2014 указом президента України він був призначений заступником командувача Національної гвардії України.

Додамо, що згідно зі ст. 7 закону України "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається і звільняється з посади президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

Порошенко звільнив командувача Національної гвардії

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Наєв очолив операцію Об'єднаних сил навесні минулого року після переформатування антитерористичної операції. Перехід на новий формат робився з метою реформи управління військовою структурою.

 

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