Порошенко уличили в рекламе за счет налогоплательщиков

Действующий президент и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко частично финансировал свою избирательную кампанию за счет налогоплательщиков. К такому выводу пришло общественное движение "ЧЕСНО".

Сообщается, что в декларации за 2018 год Порошенко указал 122 млн гривен расходов на рекламу. Однако по подсчетам только на телерекламу он потратил 175 млн гривен, а расходы на наружную рекламу и агитацию в Facebook вообще не указаны в декларации.

Также сообщается, что рекламную кампанию на ТВ Порошенко активизировал в начале весны 2018 года. Кроме того, лозунги "Армія! Мова! Віра!" распространялись через социальные сети, а в августе появились на телевидении. По данным "ЧЕСНО", наружную рекламу Порошенко в первой половине 2018 года размещали местные органы власти за счет налогоплательщиков.

Активисты отметили, что направили в Администрацию президента запрос с просьбой конкретизировать расходы на рекламу.

Напомним, ранее Порошенко признал ошибочным назначение своих бизнес-партнеров на ключевые должности.

Кроме того, он призвал украинский парламент принять закон об импичменте. По его словам, это необходимо для обеспечения ответственности президента в случае нарушения Конституции.