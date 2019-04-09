Порошенка викрили у рекламі за рахунок платників податків

Чинний президент і кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко частково фінансував свою виборчу кампанію за рахунок платників податків. До такого висновку прийшов громадський рух "ЧЕСНО".

Повідомляється, що в декларації за 2018 рік Порошенко вказав 122 млн гривень витрат на рекламу. Проте за підрахунками тільки на телерекламу він витратив 175 млн гривень, а витрати на зовнішню рекламу і агітацію у Facebook взагалі не зазначено в декларації.

Також повідомляється, що рекламну кампанію на ТБ Порошенко активізував на початку весни 2018 року. Крім того, гасла "Армія! Мова! Віра!" поширювалися через соціальні мережі, а в серпні з'явилися на телебаченні. За даними "ЧЕСНО", зовнішню рекламу Порошенка в першій половині 2018 року розміщували місцеві органи влади за рахунок платників податків.

Активісти зазначили, що направили до Адміністрації президента запит з проханням конкретизувати витрати на рекламу.

Нагадаємо, раніше Порошенко визнав помилковим призначення своїх бізнес-партнерів на ключові посади.

Крім того, він закликав український парламент прийняти закон про імпічмент. За його словами, це необхідно для забезпечення відповідальності президента в разі порушення Конституції.