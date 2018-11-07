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Порошенко: Украина превратилась в де-факто восточный фланг НАТО

Новости » Политика    07.11.2018 - 13:45
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что реваншистская политика РФ против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина превратилась в де-факто восточный фланг НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, во время выступления на Международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" Порошенко отметил, что без сильной Украины не может быть и речи о стабильном евроатлантическом пространстве.

"Сейчас нет, к счастью, тех, кто будет отрицать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности. Как и то, что без сильной Украины, которая уже сейчас превратилась в де-факто восточный фланг НАТО, точно не может быть и речи о стабильном евроатлантическом пространстве", - сказал Порошенко.

Порошенко также добавил, что Россия оттачивает на оккупированном Донбассе и незаконно аннексированном Крыму технологии, которые угрожают не только Украине.

"Оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет. Куда они дальше, только на Украину полетят? Или в Сирию? Или на страны Средиземного моря, чтобы обозначить там свою российскую зону влияния, зону контроля?", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, РФ пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.

Добавим, по словам Порошенко, цель гибридной войны РФ заключается в подрыве устоев всего демократического мира.

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